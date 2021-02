OM : Un Payet sauce Bielsa offert à Sampaoli ?

Dans : OM.

Dans les prochains jours, le fils spirituel de Marcelo Bielsa va débarquer à Marseille en la personne de Jorge Sampaoli.

Sur le Vieux Port, l’entraîneur argentin de 60 ans va croiser la route de trois joueurs ayant brillé sous les ordres de Marcelo Bielsa il y a cinq ans, à savoir Florian Thauvin, Steve Mandanda et Dimitri Payet. Les trois hommes ne sont plus tout à fait dans les mêmes dispositions qu’à l’époque, mais Jorge Sampaoli pourrait avoir une excellente surprise en ce qui concerne Dimitri Payet, à l’apogée de sa carrière sous les ordres d’El Loco. Et pour cause, le journal L’Equipe croit savoir que le Réunionnais est revenu à un niveau de forme très intéressant. De plus, l’ancien Stéphanois est de nouveau en confiance, lui qui a marqué face à Nantes ce week-end et qui était impliqué sur les trois buts de l’OM contre Nice en milieu de semaine.

« Cette saison, le Réunionnais a souvent occupé les débats, pour sa silhouette, son rendement intermittent, ses passages sur le banc, sa relation devenue compliquée avec Villas-Boas. Mais le foot est revenu au coeur des discussions à son sujet, aujourd'hui : suspendu pour un vilain geste sur Verratti pendant le Classique, le 7 février (0-2), il a été absent deux matches mais il a travaillé à la Commanderie, pour affûter son physique et garder le rythme. Cela se voit : depuis deux matches, recentré en numéro dix dans un 4-2-3-1, Payet s'est remis au coeur du jeu, impliqué sur les trois buts de l'OM contre Nice et buteur à Nantes. Il se déplace, propose des solutions, tente des gestes, et son influence est déterminante. Son équipe est à la peine, mais il ne se cache jamais : avoir du caractère n'est pas toujours un défaut » a détaillé Mélisande Gomez, pour qui Jorge Sampaoli pourrait bien avoir la chance de compter sur un Dimitri Payet de gala pour ses grands débuts à Marseille. Ce ne sera pas de trop pour relancer une équipe à la peine…