OM : Payet est surcoté, Riolo remet les pendules à l’heure

Joueur clé de l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet n’est pas parvenu à faire la différence en faveur de l’OM face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (0-0).

Sans aucun doute, Dimitri Payet est indispensable à l’équipe d’André Villas-Boas cette saison. A tel point que certains observateurs ont fait de l’international tricolore un génie, un top player à l’échelle européenne. Ce qu’il n’est absolument pas selon Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a tenu à mettre les pendules à l’heure au sujet de Dimitri Payet, indiquant qu’il était sans aucun doute l’un des joueurs les plus doués de Ligue 1 techniquement, mais certainement pas un joueur de très haut niveau international. Le principal intéressé, qui rêve secrètement de disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, appréciera…

« A quel moment on arrête la légende avec Payet ? Dans cet OM, dans ce championnat, évidemment que Dimitri Payet est essentiel. Mais cette saison, Dimitri Payet n’a été bon que dans un gros match, contre Lyon. Le reste du temps, Payet tu comptes sur lui et c’est lui qui te fait gagner. Sa technique est essentielle, c’est un joueur clé, pas de problème. Mais arrêtons de penser que c’est un joueur stratosphérique ou un génie du football. Ces derniers temps, j’ai entendu beaucoup de choses bizarres à son sujet. Dans cet OM, tu as besoin de Payet, ok, comme tu as besoin de Kamara. Quand Payet n’a pas joué contre Angers, il y a eu des émissions entières pour nous dire qu’il n’y avait pas le génie Payet, etc. Sauf que contre Bordeaux, un match estampillé « gros match » il est là, et il n’est pas extraordinaire même s’il est à l’origine de la plus belle occasion de l’OM avec son ouverture pour Radonjic » a commenté Daniel Riolo, pour qui il était important de mettre les choses au clair au sujet d’un Dimitri Payet un brin surcoté à ses yeux.