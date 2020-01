OM : Payet est intransférable, Villas-Boas rembarre West Ham

Dans : OM.

Auteur d’une excellente première partie de saison, Dimitri Payet est dans le viseur de West Ham dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal.

Ce jeudi matin, L’Equipe surprenait tout le monde en indiquant que les Hammers pensent très fortement au meneur de jeu de l’OM pour renforcer leur attaque au mois de janvier. Mais à Marseille, un départ du vice-capitaine de 32 ans est tout simplement impensable. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, André Villas-Boas n’a laissé aucun espoir à West Ham, indiquant que l’homme aux 8 buts et aux 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison était tout simplement intransférable.

« La qualification en Ligue des champions n'est pas possible sans un joueur comme Dimitri Payet. Il va nous manquer contre Angers (ndlr : il est suspendu) par sa qualité de jeu mais aussi sa personnalité, son autorité dans l'équipe. Ce n'est pas la première fois. Sans lui, on était moins bien. On a besoin d'un effort de tout le monde pour compenser cette grande absence. Pour moi, Dim est intransférable. Il le sait. On a une relation spéciale avec lui. Il a un rôle spécial pour l'équipe. Parfois, ce n'est pas seulement le club qui reçoit une offre extraordinaire, le joueur aussi. J'ai lu ce qui est sorti, je ne sais pas si c'est totalement vrai. On doit être prêt si ça se passe mais pour ça il faut une offre pour le club, pour le joueur. Je ne pense pas que cela va se passer » a rassuré André Villas-Boas, pour qui un départ de Dimitri Payet au mercato hivernal est quasiment impossible.