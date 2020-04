OM : Le transfert de Mitroglou, c'est le mirage du mercato

Dans : OM.

Prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven cette saison, Kostas Mitroglou n’a pas vraiment convaincu et reviendra donc à l’OM cet été.

Assurément, les dirigeants olympiens tenteront de refourguer aussitôt le buteur grec, sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2021. Mais l’opération ne sera pas si simple à boucler car même l’Olympiakos, l’un de ses courtisans historiques, n’est plus si chaud que ça pour le faire revenir. L’intérêt est toujours réel selon le spécialiste du football grec Alain Anastasakis, mais le club du Pirée n’est plus prêt à tout pour Kostas Mitroglou comme c’était le cas il y a quelques années. Notamment car entre temps, l’Olympiakos s’est trouvé un redoutable buteur en la personne de Youssef El-Arabi.

« L'intérêt est réel, il n'y a guère de doutes là-dessus. Mais, il faut savoir que l'Olympiakos n'a pas vraiment l'esprit aux transferts actuellement, au-delà de la crise sanitaire. Le club est empêtré depuis quelques jours dans une affaire de matches truqués entre 2012 et 2015, et il pourrait subir de grosses sanctions financières et un retrait de points. Cela ne devrait pas compromettre une qualification pour la Champions League la saison prochaine, mais l'affaire fait beaucoup de bruit. Après, le coup n'est pas impossible, même si je ne vois pas l'Olympiakos payer une indemnité. Mais, il ne faut pas croire que Mitroglou est attendu comme le messie là-bas. Il entrerait plutôt dans une rotation, car Youssef El-Arabi est intouchable et il y a aussi Ahmed Hassan qui est prêté et qui pourrait rester. Ce retour de Mitroglou au Pirée est un serpent de mer, c'est pour cela qu'il faut rester prudent » a indiqué le journaliste grec, interrogé par Le Phocéen. Autant dire que la probabilité de voir Kostas Mitroglou rester à Marseille pour honorer son ultime année de contrat prend de l’épaisseur…