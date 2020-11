OM : Payet en surpoids, le Covid-19 l'a vraiment secoué

Dans : OM.

En nette méforme depuis le début de la saison, Dimitri Payet a profité de la trêve internationale pour perdre du poids à Marseille.

Lundi soir, RMC indiquait que le Réunionnais suit actuellement un programme spécifique afin de revenir au plus vite à son meilleur niveau physique. Et cela marche puisque selon la radio, le n°10 de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà perdu quelques kilos. Dans l’After Foot, Florent Germain a apporté quelques précisions. Et pour le correspondant permanent de la radio à Marseille, l’impact du Covid-19 sur la méforme de Dimitri Payet est à prendre en compte. Pour rappel, l’international français avait contracté le virus à la fin de l’été, et il a visiblement eu du mal à s’en remettre.

« Dimitri Payet profite de cette trêve internationale pour essayer de s’affiner un petit peu. On me confirme qu’il a perdu du poids. Ce ne sont pas des informations officielles car officiellement, on nous a toujours nié qu’il avait pris du poids. Rappelez-vous, André Villas-Boas a toujours affirmé que Payet faisait le même poids que la saison dernière. Il avait commencé fin octobre un programme personnalisé afin de s’affiner et d’être plus fit. A sa décharge, sans entrer dans des considérations trop intimes, il vit très mal la période actuelle et le fait d’avoir contracté le coronavirus. Il a eu du mal à s’en remettre physiquement et moralement. Cela a pu jouer dans un certain blues qu’il a trainé ces derniers temps. Mais désormais, il a perdu du poids. Il a été piqué par le choix d’AVB de le mettre sur le banc, mais il conserve une bonne relation avec Villas-Boas car son entraîneur l’a toujours défendu publiquement » a souligné Florent Germain, pour qui la positivité de Dimitri Payet au Covid-19 à la fin de l’été est un élément crucial à prendre en compte au moment de justifier la méforme du Réunionnais.