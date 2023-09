OM ‍: Longoria place ses copains, Alonzo dénonce l'arnaque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se déplace ce dimanche soir au Parc des Princes dans des conditions difficiles. Les méthodes de Pablo Longoria ne plaisent pas à tout le monde.

Les fans et observateurs de football français auront les yeux tournés vers le Parc des Princes ce dimanche. L'OM se déplace au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Les deux équipes ne connaissent pas les débuts espérés sur la scène nationale. Pour ne rien arranger, les Phocéens n'ont plus d'entraineur principal après le départ précipité de Marcelino. Jacques Abardonado a pris l'intérim et finalement, Pablo Longoria est lui resté en poste. Parmi les choses qui étaient reprochées au président de l'OM par certains Ultras, le fait d'avoir installé certaines personnes au club parce qu'elles étaient des proches à lui. De quoi même interloquer Jérôme Alonzo.

Longoria, des méthodes qui ne sont pas acceptées

Lors d'un entretien accordé au JDD, l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille a en effet avoué ne pas aimer certaines méthodes chez l'Espagnol. « Tu n’as pas le droit d’installer tes copains pour diriger un club comme l’OM. Pour une pizzeria oui, mais pas à l’OM. Et prendre ton pote pour entrainer, mille fois non », a notamment souligné Jérôme Alonzo. A noter que Bernard Pardo a aussi été questionné par le média. Et ce dernier s'en est pris lui à Marcelino, accusé d'avoir manqué de courage : « C’est une mascarade. Avant de venir à l’OM, il faut prendre conscience de ce que représente le club et ne pas pleurer après. J’enrage quand je vois les rats quitter le navire ». Reste désormais à connaitre la future identité de l'entraineur qui reprendra en main l'OM. Quelques noms ont été cités ici et là mais le board marseillais semble vouloir prendre son temps afin de ne plus commettre les erreurs faites dans le passé.