OM : Payet veut peser à Marseille, il a maigri

Dans : OM.

Souvent raillé pour ses kilos en trop, Dimitri Payet est apparu affûté à la reprise de l'entraînement avec l'OM.

En difficulté cette saison en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille est souvent pointé du doigt pour ses prestations en demi-teinte en Ligue 1 et ses résultats nuls en Ligue des Champions. Et si l'OM n'est pas au mieux de sa forme, c'est en partie parce que sa star Dimitri Payet est loin d'être au top depuis le début de la saison. Censé être le leader offensif des Olympiens, le milieu de terrain est l'ombre de lui-même. Moins à l'aise techniquement, c'est surtout physiquement que l'ancien joueur de West Ham s'est montré décevant, avec une forme physique plus que douteuse. Les kilos en trop de l'international français font régulièrement l'objet de moqueries de la part des supporters phocéens ou de nombreux observateurs. Pourtant, Dimitri Payet aurait profité de cette trêve internationale pour s'affûter.

Vexé de ne plus être titularisé automatiquement par André Villas-Boas, Dimitri Payet a commencé un programme personnalisé fin octobre afin d'améliorer sa condition physique. Le résultat est là, le meneur de jeu est apparu affûté à la reprise de l'entraînement de l'OM, avec quelques kilos en moins. Selon RMC, le joueur aurait eu un déclic et aurait pour objectif de redevenir le joueur prépondérant dans la réussite de son club pour la suite de la saison. Nul doute que l'OM aura bien besoin d'un Payet au top de sa forme, alors que le club s'apprête à jouer deux matchs très importants face à Nice et surtout Porto en Ligue des Champions. Et avec un Dimitri Payet enfin fit, les choses seront évidemment plus facile pour l'Olympique de Marseille qu'avec le Payet fantomatique des dernières semaines.