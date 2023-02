OM : Payet c'est fini, Marseille est sous le choc

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Titulaire contre Nice, dimanche soir au Vélodrome, Dimitri Payet n'a rien apporté à l'Olympique de Marseille et cela s'est vu lorsqu'il a été remplacé par Igor Tudor.

« Dimitri Payet un joueur différent, c'est vrai. Il a des particularités. Il a toujours été important, il l'est encore d'ailleurs. Ce foot ne s'adapte pas tellement à lui, c'est vrai, mais il peut apporter autre chose dans les frappes, dans les passes. Il a des qualités supérieures à la normale. Contre Nice, il sera titulaire parce que je pense que c'est mérité. » A la veille du choc de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice, l’entraîneur phocéen n’avait pas fait mystère de sa décision d’aligner Dimitri Payet dès le coup d’envoi de cette rencontre très importante, et il a tenu sa parole. Seul souci, le Réunionnais n’a pas du tout été au rendez-vous, rendant une copie très médiocre, ce qu’Igor Tudor a constaté comme tout le monde au point de remplacer Payet par Alexis Sanchez après la pause, ce qui a tout changé pour l’Olympique de Marseille, même si finalement le Gym s'est imposé au Vélodrome. Pour Daniel Riolo, il y a désormais un vrai problème.

Dimitri Payet n'est plus au niveau de l'OM

S’il apprécie le jeu du joueur de 35 ans, le journaliste de RMC estime que désormais il n’a plus vraiment sa place dans l’OM version Igor Tudor. « Je pense que Payet c’est un vrai souci. À la limite, tu te dis qu’il ne peut plus presser, qu’il n’y a plus d’intensité dans le jeu, il ne va plus au combat OK, mais il lui reste sa qualité de passe. Et contre Nice, il rate quasiment toutes ses passes. Même ça il ne l’a plus. On peut tourner en rond, les tactiques et tout ça, mais on peut aussi se demander ce que fait l’homme sur le terrain », a lancé, visiblement désolé d’en arriver là, Daniel Riolo, qui n’est pas loin de penser qu’entre Dimitri Payet et l’Olympique de Marseille, la fin de la belle histoire n’est pas loin. Lié jusqu’en 2024 avec l’OM, le milieu offensif semblait de voir se reconvertir au sein du club phocéen après sa fin de carrière, les choses pourraient aller plus vite que cela n’était prévu.