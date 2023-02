L1 : Nice climatise le Vélodrome, l'OM laisse partir le PSG

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

22e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - OGC Nice : 1-3.

Buts : Malinovskyi (60e) pour l’OM ; Diop (38e), Laborde (44e) et Brahimi (85e) pour Nice.

Dans un derby du Sud qui a tenu toutes ses promesses, l’OGC Nice a climatisé le Vélodrome en battant l’Olympique de Marseille (3-1).

Suite à la victoire du PSG et au match nul de Lens, le club phocéen devait impérativement s’imposer contre Nice pour rester dans la course au titre. Mais malgré une première grosse occasion d’Under (22e), c’est l’OGCN qui frappait en premier. Suite à un ballon mal repoussé par Pau Lopez sur une grosse frappe de Laborde, Diop ouvrait effectivement la marque d’une tête plongeante (0-1 à la 38e). Un but suivi d’un autre, puisque Laborde doublait la mise en profitant d’un nouvel arrêt un peu raté du gardien espagnol de l’OM pour faire le break (0-2 à la 44e).

⏱ 45’ | #OMOGCN 0️⃣-2️⃣



⏯ L’OM a deux buts de retard à la mi-temps. Il reste encore 45 minutes pour tenter de recoller au score.

𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦 ! 🔵⚪️ pic.twitter.com/4bS8DDFto0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2023

Au retour des vestiaires, Igor Tudor tentait de réveiller son équipe en sortant Payet et Vitinha pour faire rentrer Malinovskyi et Alexis Sanchez. Des changements suivis d’effets, vu qu’à force de pousser sur la défense niçoise, l'OM réduisait l'écart par l'intermédiaire de Malinovskyi, qui plantait son premier but sous ses nouvelles couleurs d’un tir du gauche en pleine lucarne (1-2 à la 60e). Les Marseillais jetaient ensuite toutes leurs forces dans la bataille avec Clauss (71e) ou Alexis Sanchez (78e, 84e), mais Brahimi venait anéantir les derniers espoirs marseillais d’un tir enroulé et puissant du gauche en fin de match (1-3 à la 85e).

💪 Le Gym domine l'@OM_Officiel sur ses terres 🔴⚫️



Au terme d'un match maîtrisé, les Aiglons s'imposent au Vélodrome (1-3) ✅



⚽️ Diop | Laborde | Brahimi



Bravo Messieurs 🙌#OMOGCN #OGCNice pic.twitter.com/MCqqFBeOMP — OGC Nice (@ogcnice) February 5, 2023

À cause de cette première défaite depuis novembre, l’OM rechute au plus mauvais des moments. Toujours deuxième de L1, devant Lens à la différence de buts, Marseille se retrouve désormais à huit points du PSG. Autant dire que le titre s’est éloigné ce dimanche soir, quelques jours seulement avant de retrouver Paris au Vélodrome en Coupe de France. Une rencontre qui sera primordiale pour la suite de saison de l’OM. De son côté, Nice frappe un grand coup en venant battre Marseille au Vélodrome. Grâce à cette troisième victoire en l’espace d’une semaine, après Lille et Lens (1-0), les Aiglons de Didier Digard doublent l’OL et remontent à la huitième place, à six longueurs du Top 5 de la L1.