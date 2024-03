Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite ne rigole plus ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La situation n'avance plus en ce qui concerne une éventuelle vente de l'OM en fin de saison, et Frank McCourt ne s'en soucie guère. Un état des lieux qui agace en Arabie Saoudite, où on est bien décidé à faire accélérer les choses.

Le premier avril se profile et les Marseillais ne sont pas vraiment d’humeur badine étant données les deux défaites de rang de leur club avant la trêve, et l’accumulation de blessures avant de recevoir le PSG ce dimanche. Un nouveau revers face au leader de la Ligue 1 mettrait forcément un gros coup au moral des troupes, surtout que le train de la prochaine Ligue des Champions ne passera pas éternellement à quelques journées de la fin désormais. Du côté des supporters, cette saison aura tout de même été compliquée, avec de nouvelles déceptions très tôt, plusieurs changements d’entraineur, et le seul espoir de réaliser un grand parcours européen pour rêver. Sinon, il y a la vente de l’OM de projetée en fin de saison, mais tout le monde n’est pas d’accord.

Vente OM : L'Arabie Saoudite ou la faillite de Marseille ? https://t.co/XQFLoOv49r — Foot01.com (@Foot01_com) March 27, 2024

Entre ceux qui assurent que tout est au vert et que l’officialisation sera faite prochainement, et ceux qui soulignent qu’il n’y a absolument rien de fait en ce sens, les dissonances se font entendre. Au milieu de tout cela, il y a un Frank McCourt qui est concentré à 100 % dans son projet de révolutionner Internet et qui semble être le grand dossier de ces prochaines années pour lui. L’OM lui parait bien loin mais malgré cela, quand les micros lui sont tendus comme ce fut le cas récemment par la branche de Boston du média NBC. Il avait alors confié à quel point suivre le football européen à travers le club marseillais le rendait heureux. Absolument aucune indication ne laissait entendre qu’une vente était proche ou en cours, et les derniers bruits à ce sujet évoquaient même un Frank McCourt très gourmand en cas de proposition. Surtout si elle vient d’Arabie Saoudite, où on sait que les fonds financiers ne sont pas un problème.

Une offre pour mettre la pression sur McCourt ?

Cette situation bloquée alors que la saison touche à sa fin dans deux mois, a le don d’agacer le PIF, le fonds d’investissement d’Arabie Saoudite chargé de se développer, notamment dans le sport, par des achats comme celui de Newcastle il y a quelques années. Selon Le Quotidien du Sport, le Royaume du Golfe commence à perdre patience devant cette situation qui n’évolue pas, et « pourrait passer à la vitesse supérieure pour débloquer la situation ». Cela pourrait donc se traduire par une offre réelle dans quelques jours ou semaines, afin de mettre McCourt devant le fait accompli. En cas de proposition concrète, nul doute que cela s’ébruiterait dans le monde de la finance, mais aussi pour forcer l’Américain, poussé dehors par le Vélodrome pendant l’hiver, à réfléchir sérieusement à vendre ses parts.