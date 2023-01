OM : Payet aussi fort que Neymar, il ne blague pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Entre 2015 et fin 2016, Dimitri Payet était incontestablement l’un des tous meilleurs joueurs de la Premier League avec West Ham.

Auteur d’une saison exceptionnelle à West Ham, Dimitri Payet marchait sur la Premier League et l’Equipe de France en a bien profité dans cette période avec un superbe Euro 2016 de la part de l’actuel capitaine de l’Olympique de Marseille. Courtisé par Manchester United ou encore Chelsea après sa première saison de feu chez les Hammers, Dimitri Payet a finalement fait le choix de revenir à Marseille. Un choix familial et de cœur pour l’international tricolore, très attaché à la ville phocéenne, tout comme sa femme et ses enfants. Dans un podcast de La Provence, Nikola Jurcevic, l’adjoint de Slaven Bilic, entraîneur des Hammers à l'époque, est revenu sur la forme exceptionnelle qui était celle de Dimitri Payet en 2015. Et les compliments ne manquent pas pour décrire le n°10 de l’Olympique de Marseille puisque Jurcevic le compare… à Neymar.

Payet salué par un ancien entraîneur de West Ham

« La Ligue anglaise est physiquement très dure. On ne voit pas beaucoup de joueurs avec de l'imagination et de la technique comme Dimitri Payet. Les fans reconnaissaient ses qualités. Ils reconnaissaient qu'il donnait beaucoup pour West Ham et ils ont fait une chanson pour lui. Cela montre que Dimitri Payet était très important pour West Ham et très important pour les fans. C'était deux belles années de vrai succès, deux années où Dimitri Payet était le meilleur joueur de West Ham. Tous les clubs l'aimaient. Mais pour raisons personnelles, il voulait changer de club et partir à l'OM. C'était notre Neymar. On a parlé de nombreuses fois de lui avec Slaven. On pensait qu'il avait les qualités pour jouer dans tous les grands clubs comme Manchester United, Manchester City ou Chelsea. Dans tous les grands clubs d'Europe. Il avait absolument les qualités pour. Mais il adorait Marseille, c'était son club, sa ville » a lancé l’ex-entraîneur adjoint de West Ham, pour qui Dimitri Payet était sans aucun doute un joueur à part en Premier League et encore plus chez les Hammers. Malgré quelques coups d’éclat, il n’aura jamais retrouvé ce niveau sensationnel à Marseille, celui qui l’a tout de même placé dans le top 20 du Ballon d’or.