OM : Payet a un colossal supporter dans le vestiaire de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Si les dirigeants de l’OM sont discrets sur le marché des transferts pour l’instant, ils ont réussi à conserver l’ensemble de leurs cadres.

Parmi eux, le Brésilien Luiz Gustavo, qui était notamment convoité par l’AC Milan. Auteur d’une première saison très réussie, le vice-capitaine phocéen partage le leadership de l’équipe avec certains cadres historiques du club comme Steve Mandanda, ou bien évidemment Dimitri Payet. Interrogé par France Football, l’ex-milieu défensif du Bayern Munich s’est d’ailleurs montré très élogieux envers le n°10 de l’OM.

« C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je me retrouve en lui car on a pas mal de similarités. Il a la tête sur les épaules et il aime follement le football. Il adore son métier. C'est un élément essentiel de notre effectif. Il débloque le jeu avec ses gestes de classe. C'est un des meilleurs avec qui j'ai pu jouer, il peut faire la différence à chaque moment » a confié le patron du milieu de terrain olympien, bien conscient qu’il faudra un grand Dimitri Payet la saison prochaine afin de faire mieux que l’an passé. A savoir un titre, ou une qualification en Ligue des Champions…