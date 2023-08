OM ‍: Pau Lopez est trop nul, Kévin Diaz se lâche

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a été accroché (2-2) ce vendredi soir par le FC Metz en Ligue 1. Un match nul qui enfonce un peu plus les Phocéens dans le doute, alors que Pau Lopez n'échappe lui pas aux critiques.

A Marseille, la semaine ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu... D'abord une élimination précoce dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions puis un match nul ce vendredi soir sur la pelouse de Metz en Ligue 1. La prestation des hommes de Marcelino n'aura pas été si terrible mais certaines individualités peinent néanmoins à se montrer au niveau depuis quelque temps. C'est notamment le cas de Pau Lopez. Le portier de l'OM s'est troué sur un des deux buts messins. Sur les réseaux sociaux, l'Espagnol a subi une importante vague de critiques. Même son de cloche du côté des observateurs et Kévin Diaz ne dira pas le contraire...

Pau Lopez, rien ne va plus

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois. « Longoria travaille très bien mais sur le poste de gardien de but, Pau Lopez n'est pas un gardien de haut niveau. Quand tu regardes les deux équipes qui ont fini devant l'OM l'an dernier avec Donnarumma et Samba, ils sont à des années-lumière de Pau Lopez. Les erreurs, ça arrive, mais Lopez il en a fait déjà deux ou trois depuis le début de la saison quoi... », a notamment indiqué Kévin Diaz, qui pense que l'OM ferait mieux de se chercher un nouveau portier de plus grand talent que Pau Lopez. Si la tendance continuait, il ne serait pas étonnant de voir Ruben Blanco avoir sa chance. Mais là encore, quelques doutes sont de mise concernant l'ancien du Celta. Pau Lopez va devoir rassurer de son côté dès sa prochaine sortie, qui devrait être lors de la 3e journée de Ligue 1 face au Stade Brestois au Stade Vélodrome.