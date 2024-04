OM ‍: Pape Gueye trahit Marseille, c'est confirmé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après l'information d'un média espagnol sur le départ de Pape Gueye, c'est le quotidien La Provence qui confirme ce mercredi que le joueur a fait son choix.

Mardi soir, Relevo annonçait que Pape Gueye avait finalement décidé de ne pas prolonger à l'Olympique de Marseille et que le milieu de terrain international sénégalais s'apprêtait à signer avec Villarreal, où il retrouvera Marcelino, l'éphémère entraîneur de l'OM. Une information confirmée 24 heures plus tard par Ludovic Ferro, journaliste de La Provence, qui rappelle que Pape Gueye n'étant pas qualifié pour jouer l'Europa League, il n'a donc plus que six matchs de Ligue 1 à jouer avec le club phocéen avant de partir signer avec le club espagnol. Pour Pablo Longoria, ce dossier est une véritable humiliation, parce que personne n'a oublié les conditions dans lesquelles l'Olympique de Marseille est allé chercher le joueur sénégalais sous le nez de Watford, qui a multiplié les démarches afin de faire sanctionner l'OM et Pape Gueye pour ce transfert qui avait fait jubiler les supporters marseillais.

Pape Gueye a refusé toutes les offres de l'OM

Conquis par Marcelino, ce joueur de l'OM s'en va https://t.co/azxsDyCjII — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2024

Jusqu'en janvier dernier, le président de l'OM a tout tenté pour convaincre Pape Gueye et ses agents de prolonger à Marseille, mais le milieu de terrain de 25 ans a refusé toutes les offres, afin de pouvoir partir librement au mercato estival 2024...et empocher au passage une prime à la signature dans son futur club. Rappelons qu'en 2020, il avait fait la même chose en partant du Havre pour zéro euro, avant de signer à Watford, puis de se raviser et de s'engager avec l'OM. Une fin d'aventure qui ressemble tout de même à un sacré gâchis, car si Pape Gueye a montré de belles choses lors de ses débuts à l'OM avec André Villas-Boas, le reste a été nettement moins emballant. En rejoignant Marcelino à Villarreal, Pape Gueye fait un joli pied-de-nez à Pablo Longoria, dont on sait qu'il est proche de l'entraîneur espagnol. Mais le mercato n'a rien à faire de ces amitiés.