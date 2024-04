Conquis par Marcelino, ce joueur de l'OM s'en va

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'OM en 2020 dans un transfert polémique, Paye Gueye va quitter le club phocéen gratuitement cet été. La presse espagnole est déjà en mesure de donner sa future destination. Il s'agit de Villarreal.

Il y a parfois des joueurs qui apportent plus de négatif que de positif au club qui les transfère. En 4 années à l'OM, Pape Gueye a largement mérité d'intégrer cette catégorie. Le milieu sénégalais est arrivé librement du Havre à l'époque alors qu'un transfert à Watford était dans les tuyaux. De quoi pousser le club anglais à porter plainte auprès de la FIFA. Pape Gueye aura coûté très cher à l'OM. Le club phocéen a du dédommager Watford et a été interdit un temps de recruter au mercato. Surtout, il a été privé de Paye Gueye pendant de longs mois à cause d'une suspension. Le Sénégalais n'a pas été sensible au combat judiciaire mené par l'OM pour son transfert puisqu'il veut quitter Marseille libre cet été.

Gueye va retrouver Marcelino en Espagne

Cela fait plusieurs mois que Gueye a mis fin aux négociations pour sa prolongation à l'OM. Un temps écarté du groupe professionnel par Longoria, il a finalement été réintégré avec Jean-Louis Gasset. Titulaire à Lille vendredi soir, Gueye n'a pas changé d'avis pour cet été. C'est d'autant plus vrai qu'il est proche de valider officiellement son futur transfert. Le média espagnol Relevo indique que Pape Gueye devrait prochainement s'engager à Villarreal, le club entraîné par...Marcelino.

Pape Gueye serait sur le point de s’engager avec Villarreal cet été ! 🚨



Les deux parties sont optimistes.



[@relevo] pic.twitter.com/n9dFu6VGMZ — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) April 9, 2024

Selon Relevo, les négociations entre Gueye et le sous-marin jaune sont « dans la dernière ligne droite ». Le milieu sénégalais doit régénérer le milieu de Villarreal jugé vieillissant. Ainsi, les deux Français Etienne Capoue et Francis Coquelin devraient quitter le club cet été à l'issue de leur contrat. La présence de Marcelino a joué un rôle dans ce transfert puisqu'il a connu Gueye du côté de Marseille et qu'il estime que le Sénégalais intégrera bien son dispositif tactique. Prêté par l'OM à Séville la saison passée, Gueye connaît en plus déjà le championnat espagnol. Décidément, Marcelino est sans pitié avec le club olympien depuis son départ précipité en septembre dernier...