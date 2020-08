OM : Paix et amour, le message avant la finale PSG-Bayern

Dans : OM.

Dans quelques heures, le Paris Saint-Germain, le grand rival de l’Olympique de Marseille, affrontera le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions.

Vingt-sept ans après l’OM de 1993, qui reste pour l’instant le seul club français à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, le PSG va-t-il remettre la Ligue 1 sur le toit de l’Europe ? La réponse tombera autour de 23 heures ce dimanche soir à Lisbonne, au terme de cette finale. Ce grand rendez-vous européen va agiter tous les suiveurs du football français à travers le pays. Sauf peut-être à Marseille, où cette épopée du PSG n’est pas vraiment vécue comme une bonne chose. Mardi dernier, lors de la victoire de Paris contre le RB Leipzig en demies, des dizaines de supporters phocéens s’en étaient pris violemment à plusieurs fans parisiens dans le quartier du Vieux-Port. Pour éviter une recrudescence de ces incidents ce dimanche soir, la préfecture de Marseille avait d’abord interdit le port du maillot du PSG dans les rues de Marseille… avant d’annuler cet arrêté, suite au tollé provoqué par cette décision.

Les signes d'appartenance au PSG seront donc finalement autorisés à Marseille pendant cette finale de C1. De quoi inquiéter certains Marseillais. Mais pour éviter le pire, l’OM a décidé d’envoyer un message clair à ses supporters. « Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires. Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien. Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers », a tweeté l’OM. En espérant que ce conseil sera écouté, surtout en cas de succès du PSG. Car en cas de victoire du Bayern, les supporters marseillais pourraient bien faire la fête autour du Vélodrome !