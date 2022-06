Fabrizio Romano enterre l’OM dans le dossier Saliba

L’OM était prêt à un énorme effort pour recruter William Saliba mais selon toute vraisemblance, le défenseur français ne reviendra pas à Marseille.

Premier coup dur pour l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Erigé en priorité du club par Pablo Longoria ainsi que par Jorge Sampaoli, William Saliba a peu de chances de revenir. La tendance avait fuité dimanche et en ce début de semaine, elle est confirmée par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, dont les informations font souvent mouche sur le marché des transferts, William Saliba est quasiment certain de rester à Arsenal, dont l’entraîneur Mikel Arteta compte sur lui pour la saison à venir. Une prolongation de contrat va même être offerte à l’ex-défenseur de l’OM, auteur d’une saison exceptionnelle à Marseille en 2021-2022 au point d’être élu meilleur espoir du championnat de France de Ligue 1 par ses paires.

William Saliba situation. Rumours on loan move are wide of mark, Arsenal board and Mikel Arteta both count on Saliba as part of the team for next season. ⚪️🔴 #AFC



Been told situation could only change in case of crazy bid. Arsenal trust him - keen on discussing a new contract. pic.twitter.com/HdelHSWimu