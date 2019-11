OM-OL : Aulas se trompe, l'arbitre a été parfait !

Dans : OM.

Dès la fin du match entre Marseille et Lyon dimanche soir, Jean-Michel Aulas critiquait sévèrement le match de l’arbitre Antony Gautier sur l’antenne de Canal Plus.

Pour le président de l’OL, le protocole de la VAR n’a par exemple pas été appliqué sur le penalty accordé à Marseille en première mi-temps. « Quand pendant le match, on peut citer au moins deux cas de difficultés sur le plan de l’application de la VAR… Parce qu’il me semble qu’il y a une main de Sanson juste avant la main qui amène le penalty, et ça change le destin du match. Et puis il y a la gifle de Benedetto sur Dubois, qui en fait, n’est pas du tout sifflée » chargeait notamment Jean-Michel Aulas. L’arbitrage d’Antony Gautier semble donc au cœur des débats à Lyon après cette défaite à Marseille. Pourtant, le match de l’homme en noir a tout simplement été parfait selon le consultant de L’Equipe, Jérôme Alonzo.

« Je lui tire mon chapeau. Il a été très pédagogue sur la "claque" de Benedetto à Dubois. Il a appelé les joueurs et leur a fait comprendre qu'ils sortiraient à la prochaine altercation. Sur l'expulsion d'Alvaro, il sait que le premier carton jaune est limite, alors c'est logique de sortir le rouge. Il a été bon dans le dialogue avec les joueurs sans être arrogant. Bref, un match très propre » a félicité l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, pour qui il n’y a tout simplement aucune erreur manifeste de la part d’Antony Gautier sur cette rencontre. Sans aucun doute, Jean-Michel Aulas ne partagera pas l’opinion du chroniqueur de La Chaîne L’Equipe sur ce coup-là…