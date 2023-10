OM-OL ‍: Aucune sanction, Marseille peut dormir tranquille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain des graves incidents intervenus à Marseille, la LFP a communiqué sur ce sujet. Mais l'attaque des bus de l'OL, et la blessure de Fabio Grosso se sont déroulées en dehors du Vélodrome.

Le football français a vécu dimanche une de ses pires soirées, et pour le grand retour des supporters lyonnais au Vélodrome, on a surtout assisté à une séquence qui fait de notre pays la honte du foot mondial. Car ce lundi, la photo de Fabio Grosso avec le visage marqué des séquelles de l’attaque du bus de l’OL dans les rues de Marseille fait la Une de très nombreux médias européens. Reste que ce match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été annulé, et qu’il va donc falloir que les autorités du foot se débrouillent pour trouver une solution. Mais à en croire L’Equipe, cela va être vite réglé, puisque la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel ne sera pas saisie de ces graves incidents. Et pour cause, ils n’ont pas eu lieu dans le Vélodrome et ne peuvent donc pas être imputés à l’OM.

OM-OL sera joué, reste à trouver la date

Une canette de bière a gravement touché Fabio Grosso au-dessus de l'oeil



Lyon a annoncé porter plainte après les incidents de ce soir 🗣️#OMOL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/kVjd3SZWD5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 29, 2023

La seule commission de la LFP qui va travailler sur cet OM-OL est celle en charge de la programmation des rencontres de Ligue 1, puisque fort logiquement, cette affiche devra être reprogrammée dans les meilleurs délais, même si la présence de Marseille en Europa League ne va pas faciliter les choses. Mais Pablo Longoria, apparu furieux, peut quand même dormir tranquille, son équipe ne sera pas pénalisée sur le plan sportif et ne risque pas de perdre un ou des points au classement de Ligue 1 sans même jouer cette rencontre.

Du côté des autorités, même si la ministre des Sports a vivement réagi aux événements de dimanche soir à Marseille, Amélie Oudéa-Castéra s'est bien gardée de se mêler des conséquences sportives de cette attaque violente de la délégation lyonnaise dans les rues de la cité phocéenne. Un incident qui intervient à moins d'un an des Jeux Olympiques et qui forcément va inquiéter de très nombreux sportifs et supporters qui seront présents en France à cette occasion.