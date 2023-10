OM-OL ‍: L’Olympico finalement reporté ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite aux violents incidents qui ont émaillé l’avant-match entre l’OM et l’OL, avec des caillassages des bus des joueurs de l’OL mais aussi des supporters des Gones, l’Olympico de ce dimanche soir est finalement reporté ! La décision a été prise par le Préfet en dernier lieu, alors que les joueurs lyonnais semblaient prêts à jouer, malgré la blessure de Fabio Grosso.

Dans un communiqué publié dans la soirée, la LFP a confirmé le report de ce match entre Marseille et Lyon : « Lors de la réunion de la cellule de crise intervenue à la suite des incidents survenus à l’extérieur du stade Vélodrome sur le trajet de son bus, l’Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances. En concertation avec l’Olympique de Marseille et les autorités publiques, la rencontre OM-OL ne se jouera donc pas ce dimanche soir à 20h45. Il appartiendra désormais à la Commission des Compétitions de se prononcer sur le sort de cette rencontre par application de l’article 544 du règlement des compétitions ».

François Letexier : « L'OL ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu »

Présent en conférence de presse peu après la décision, François Letexier s’est exprimé sur les raisons du report de ce choc entre les deux Olympiques. « Une réunion de crise a eu lieu, elle a permis de prendre l'avis des parties prenantes à la suite des constatations des blessures des membres du staff lyonnais. L'OL ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. S'agissant de la décision de l'OL et du protocole que la Ligue a établi en la matière, la décision a été prise de ne pas débuter la rencontre. Elle n'aura pas lieu, la décision est désormais actée. La suite des événements ce seront des rapports établis aux autorités compétentes », explique l'arbitre français qui devait officier cette rencontre.



John Textor : « La décision est indépendante de notre volonté »

Une version démentie par John Textor en personne. Puisque pour le propriétaire de l’OL, cette décision de reporter la rencontre a été prise par la Ligue et les autorités locales, mais pas par les membres de l’OL. « Très rapidement après ce qui est arrivé, la Ligue nous a fait savoir qu'il fallait parler à l'équipe et qu'on allait prendre une décision indépendamment de ce qu'on allait demander. Notre équipe voulait jouer, on a dit qu'on était prêt à jouer, je suis très fier du capitaine. La décision est indépendante de notre volonté. C'est important parce que c'est quelque chose qui s'est passé à l'extérieur du stade. Ce sont des scènes choquantes. Je ne sais pas si c'est la décision de l'arbitre, je ne sais pas qui a pris la décision. Nos fans voulaient voir ce match jouer. Il n'y a rien de pire que ce qui s'est passé là », détaille Textor sur Amazon Prime Vidéo.



Pablo Longoria : « Ce sont des inconscients »

De son côté, Pablo Longoria a bien entendu compris la décision de reporter cet Olympico. Sur Amazon, le président de l’OM a d’ailleurs fustigé le mauvais comportement de certains supporters marseillais… « C'est complètement inadmissible. J'ai une pensée pour Fabio Grosso, ce qui lui est arrivé est inadmissible. Ce sont des inconscients, que des inconscients. Gâcher une fête avec un stade plein de 65 000 personnes... Même si c'est hors du stade... Je suis en colère, je suis consterné. Ce qu'il s'est passé n'a de place ni dans le football ni dans la société. Tu viens pour jouer au football et tu te retrouves avec ce type de situations hors du stade, c'est complètement inadmissible », a balancé Longoria, qui ne comprend pas comment les choses ont pu dégénérer de la sorte autour du Vélodrome...