OM : Ocampos affole les compteurs à Marseille

Dans : OM, Europa League.

Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille a fait une bonne opération dans le Groupe I de l'Europa League. En battant le Vitoria Guimaraes au Vélodrome (2-1), le club phocéen a conforté sa deuxième place en prenant trois points d'avance sur Konyaspor. Et pour cette victoire, l'OM peut encore remercier Lucas Ocampos.

Auteur de la première réalisation d'une belle volée, mais aussi de la passe décisive sur le but vainqueur de Lopez, l'attaquant argentin n'en finit plus d’impressionner. Il affole même les statistiques puisqu'il est impliqué dans six buts lors de ses trois derniers matchs avec l'OM, avec quatre buts et deux passes. L'ancien joueur de Monaco est donc en train de franchir un véritable cap en ce début de saison sous les ordres de Rudi Garcia.