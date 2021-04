OM : Objectif Europe ? Sampaoli fait marche arrière

Dans : OM.

Pour Jorge Sampaoli, une qualification pour la coupe d'Europe n'est pas la priorité du club. L'entraîneur argentin insiste en revanche sur le style de jeu qu'il souhaite mettre en place.

Sixième de Ligue 1 avec trois longueurs de retard sur le RC Lens, l'OM peut encore rêver d'Europa League en fin de saison. Mais si les supporters marseillais rêvent certainement d'une nouvelle épopée comme celle vécue en 2018, l'objectif n'est pas forcément le même du côté de Jorge Sampaoli. Ce jeudi, lors d'une conférence de presse avant le match contre Lorient, l'entraîneur marseillais a tenu à mettre les choses au clair concernant l'importance d'une qualification européenne en fin de saison.

« Je ne me suis peut-être pas bien expliqué. On ne peut avoir aucune aspiration claire aujourd’hui car nous sommes en train de définir quelque chose qui avait déjà commencé. Notre idée est que ces matches fassent partie de l’émulation et de la formation. Peut-être que les résultats nous mèneront quelque part mais ce n’est pas l’objectif principal. Ce serait mentir de me fixer un objectif. L’idée était : évaluer les joueurs par vidéos, ensuite à l’entrainement, je chercher à ce qu’il développe une autre idée.L’objectif est de mieux jouer pour atteindre une meilleure position que celle dans laquelle nous sommes » a déclaré l'Argentin.

Priorité au style de jeu

Nommé en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille fin février, Jorge Sampaoli compte bien profiter de la fin de saison pour réaliser un véritable audit de l'effectif olympien. Son style de jeu très exigeant ne conviendra pas à tout le monde, et de nombreux joueurs quitteront le club. Une notion de style de jeu très importante pour l'Argentin, bien plus encore que la position finale au classement. « Je n’ai personnellement aucun objectif au classement. Ma priorité est autre part. Je ne pense pas à placer une obligation de quelque chose qui va arriver grâce à une idée de jeu. Je ne veux pas donner de l’espoir sur quelque chose aussi froid qu’une position au classement. Ce que je veux est beaucoup plus important : faire en sorte que cette position au classement soit générée par un style de jeu » a conclu le coach de l'OM. Malgré tout, une qualification pour la prochaine Europa League améliorerait sans aucun doute les finances marseillaises, et pourrait profiter à Jorge Sampaoli dans l'optique de renforcer l'effectif de l'OM.