OM : Le coup de pression, Sampaoli lance son audit

Dans : OM.

Ce jeudi après-midi, Jorge Sampaoli et Luis Henrique étaient présents en conférence de presse. L'occasion de revenir sur de nombreux sujets comme l'intégration du Brésilien ou encore le futur de l'effectif marseillais.

Jorge Sampaoli a débarqué à Marseille avec l'étiquette d'un entraîneur sanguin au fort caractère. Sachant ce qu'il veut, le technicien a informé les dirigeants de sa volonté de conserver plusieurs joueurs tel que Florian Thauvin ou Arkadiusz Milik. Mais alors que l'avenir de nombreux noms est encore incertain, l'entraîneur marseillais a utilisé une conférence de presse pour mettre un petit coup de pression à son effectif, insistant sur son exigence.

« Je suis très exigeant envers mes joueurs en ce qui concerne le terrain et le sportif, le respect du maillot, le respect de l'Institution. Je peux être très sévère s'ils s'éloignent du respect du maillot. On va diagnostiquer tous les joueurs sous contrat pour voir s'ils sont adaptés à ma vision du jeu. Certains le seront, d'autres non. On suit les matchs des joueurs prêtés aussi » a déclaré l'Argentin. Interrogé sur Luis Henrique, le coach de l'OM a reconnu les difficultés de son joueur, tout en saluant son potentiel. « Il a été intéressant quand il rentre en jeu pour faire la différence, ça a été plus difficile quand il a débuté. Vu sa jeunesse, il doit avoir un développement plus important. Il va devoir adapter sa personnalité pour jouer avec ce maillot exigeant qu'est celui de l'OM » a expliqué Sampaoli.

Luis Henrique déterminé à s'imposer

Passé en premier lors de cette conférence de presse, le principal intéressé a sans doute été très attentif aux propos de son entraîneur. D'autant plus que, malgré des débuts compliqués à l'OM, le Brésilien a la ferme intention de s'imposer dans la cité phocéenne. « Au début, je n'avais pas l'opportunité de beaucoup jouer, mais j'ai intensifié mes entrainements et j'ai eu l'occasion de montrer ce que je savais faire. Je suis heureux de jouer maintenant. Au début c'était très difficile pour moi, je n'étais jamais sorti du pays, mais le club m'a beaucoup aidé avec des personnes pour mes démarches. Je me suis amélioré, je suis à l'aise, j'arrive à communiquer et à bien jouer. Je m'adapte de mieux en mieux. Des regrets ? Pas du tout. C'est mon travail. Je suis mes rêves. Je suis venu avec beaucoup de courage et de joie. Marseille est mon premier club en Europe, je me sens bien ici. Je suis motivé pour gagner des matchs et remporter des titres. Je suis arrivé il y a peu de temps donc bien sûr que je veux rester ici à Marseille » a affirmé le joueur de 19 ans. En 15 matchs depuis son arrivée à l'OM, Luis Henrique n'a pour le moment pas trouvé le chemin des filets.