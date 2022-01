OM : Le départ surprise de Caleta-Car, Longoria va s'amuser

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Newcastle cherche un défenseur central et est prêt à miser sur un joueur de Ligue 1. C'était Benoit Badiashile avant sa blessure, ce pourrait être désormais Duje Caleta-Car.

Blessé ce week-end lors de l’hécatombe des Monégasques à Nantes, Benoit Badiashile sera absent pour six semaines. Ce pépin physique de taille tombe au très mauvais moment, puisque le jeune défenseur était sur le point de rejoindre Newcastle. Le club anglais vient de faire une offre copieuse, approchant les 40 millions d’euros, et qui n’a bien évidemment pas été refusée par le club de la Principauté. Mais les Magpies ont besoin de joueurs rapidement utilisables pour lancer l’opération maintien, et recruter un joueur qui ne pourra reprendre qu’en mars n’est pas le but de la manoeuvre. Si selon Sky Sports, les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs, cette blessure représente tout de même un gros coup de froid. Au point de changer de cible ? Il suffirait d’aller en effet chercher un autre défenseur taillé pour la Premier League chez le club voisin de l’Olympique de Marseille.

Caleta-Car vendu, un défenseur acheté !

Selon FootballClubdeMarseille, Duje Caleta-Car est aussi dans le viseur de Newcastle, et le nouveau riche de la Premier League pourrait donc choisir la sécurité avec un joueur prêt immédiatement. Une belle vente en perspective pour l’OM, qui a longtemps voulu se débarrasser du Croate sans y parvenir. Mais est-ce toujours le cas ? En effet, l’ancien de Salzbourg a fini par s’imposer dans la défense, repoussant sur le banc Balerdi et Alvaro, qui débutaient clairement la saison devant lui dans la hiérarchie. Au point que désormais, le transfert de Caleta-Car forcerait l’OM à recruter à ce poste. Surtout si Alvaro venait lui aussi à partir, Bordeaux et Valence désirant notamment le faire venir dès cet hiver. Un remue-ménage plus important que prévu donc à Marseille cet hiver, mais qui ne dérangera pas Pablo Longoria. Le président olympien adore avoir les moyens de recruter et ne manque pas d’idées. Et une belle vente de Caleta-Car permettrait clairement à l’OM de pouvoir offrir les renforts attendus par Jorge Sampaoli pour la deuxième partie de saison.