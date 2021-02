OM : Mineiro capitule, Sampaoli à un pas de Marseille !

Dans : OM.

Jorge Sampaoli tient plus que jamais la corde pour devenir le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Interrogé par RMC lundi après-midi, le représentant de Jorge Sampaoli a mis fin au suspense : le charismatique technicien argentin de 60 ans veut rejoindre Marseille. Sous contrat avec l’Atlético Mineiro, le vainqueur de la Copa America en 2015 avec le Chili souhaite terminer la saison en cours, dont l’ultime journée se déroulera le 26 février prochain. Son équipe est actuellement troisième du championnat et Jorge Sampaoli rêve secrètement de partir sur un titre de champion, bien qu’il considère la saison en cours comme d’ores et déjà réussie. Par ailleurs, son départ vers Marseille ne fait plus aucun doute pour plusieurs raisons, à en croire les informations divulguées par UOL Esporte ce mardi midi.

Le média brésilien est absolument certain que l’Atlético Mineiro ne retiendra pas son entraîneur, lequel souhaite de nouveau entraîner en Europe après avoir dirigé le FC Séville. Preuve que le départ de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille est bien parti, le club brésilien s’est mis à la quête de son successeur. Les noms de Cuca et de Tiago Nunes sont sur la table. Un ultime point devra néanmoins être réglé entre l’Atlético Mineiro et l’OM, il faudra payer la clause libératoire du technicien argentin. Selon les médias sud-américains, celle-ci se situe entre 700.000 et 1,2 ME. Les papiers ne sont pas encore signés et l’accord n’est pas encore total sur le plan financier. Mais cela ne fait guère de doute : sauf rebondissement de dernière minute, Jorge Sampaoli sera le prochain entraîneur de Marseille. En attendant son arrivée fin février, Nasser Larguet devrait assurer l’intérim. En espérant pour l’OM que le directeur du centre de formation parvienne à limiter la casse d’ici là…