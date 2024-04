OM ‍: Longoria contre Tessier, Amazon déclenche la guerre

Dans : OM.

Le tifo géant de Redouane Bougheraba à l’entrée des joueurs lors du choc entre l’OM et le PSG continue de faire couler beaucoup d’encre. On apprend ce mercredi qu’Amazon en serait à l’origine mais en zappant Pablo Longoria.

Rarement un tifo a autant fait polémique dans l’histoire de l’Olympique de Marseille. Dimanche soir, un portrait géant de l’humoriste Redouane Bougheraba était visible dans une tribune de l’Orange Vélodrome au moment de l’entrée des joueurs de l’OM et du PSG avant le Classique. Un tifo qui a surpris et choqué Pablo Longoria, qui n'a pas compris comment un humoriste a pu être mis en avant de cette manière avant un match de cette importance, le président olympien accordant une importante toute particulière à l’histoire du club et notamment aux anciens joueurs et entraîneurs. Ce mercredi, l’insider Marwan Belckacem révèle que le diffuseur de la rencontre, à savoir Amazon via sa plateforme Prime Video, est à l’origine de cette opération de promotion du comique qui se produira au Vélodrome cet été.

En effet, c’est Amazon qui a négocié avec l’OM cet hommage appuyé à Redouane Bougheraba, dont le spectacle au Vélodrome va être diffusé… sur Prime Video. Mais tout a été manigancé dans le dos de Pablo Longoria, raison pour laquelle le président de l’Olympique de Marseille est furieux. « Amazon Prime a dealé le tifo pour promouvoir le spectacle de Redouane Bougheraba. Le décisionnaire au club, c'est Tessier, sans prévenir Longoria, qui y a vu un coup de com' et se placer pour devenir président l'an prochain » écrit l’insider sur son compte X, avant de poursuivre.

Un tifo négocié dans le dos de Pablo Longoria

« L'ITW de Bougheraba le lendemain sur RMC est très mal passée au club. Le tifo devait sortir initialement contre Metz, mais pression côté Amazon Prime pour que ça ait lieu pendant le Classico. Longoria pas au courant, comme dit plus haut. Voilà de quoi avoir les idées claires sur un sujet d'apparence anodin mais qui met aussi en lumière des rapports de force au club, avec Tessier qui cherche à se placer et à se mettre des supporters dans la poche. Et ça a marché si on lit certains communiqués » a publié Marwan Belckacem, précisant par ailleurs que malgré ce rapport de force et ces luttes d’influence en interne, Pablo Longoria n’est pas sur le départ et pour l’heure, rien ne dit que le président de l’OM sera éjecté à la fin de la saison.

Le directeur général Stéphane Tessier va donc devoir rendre des comptes à son supérieur hiérarchique s’il ne veut pas se retrouver menacé dans les mois à venir. Une histoire qui pourrait ne plus être très drôle, et pas que pour les South Winners qui ont tenté de désamorcer la bombe provoquée par ce tifo et qui ne sont peut-être pas si désintéressés que cela. Pablo Longoria sait que les virages du Vélodrome commencent à lui échapper, et que cette histoire est peut-être l'occasion de remettre quelques pendules à l'heure.