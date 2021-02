OM : Sampaoli d'accord pour signer à Marseille

Dans : OM.

En quête d'un remplaçant à André Villas-Boas, l'Olympique de Marseille a notamment contacté Jorge Sampaoli. Le coach argentin a fait savoir à l'OM qu'il était d'accord pour venir.

Sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis deux matchs, Nasser Larguet a déjà fait savoir qu’il souhaitait pouvoir retrouver son poste de directeur du centre de formation, même s’il n’a aucun état d’âme à prendre la place laissée libre depuis le divorce entre l’OM et André Villas-Boas. Marseille doit donc tenter de rapidement trouver l'heureux élu. Aux commandes du recrutement de celui qui va prendre durablement le job, Pablo Longoria a déjà initié plusieurs pistes, mais la plus chaude, et la plus appréciée des supporters phocéens, est celle qui mène à Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin qui est actuellement aux commandes de l’Atlético Mineiro. Ce lundi, RMC annonce que du côté de l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste, on est déjà prêt à débarquer à la Commanderie si un accord financier est trouvé avec Jacques-Henri Eyraud. Rien n’est bouclé évidemment, et on ne sait même pas si Jorge Sampaoli est bien le numéro 1 sur la liste de Pablo Longoria, mais le coach de 60 ans n’est pas opposé à venir en Ligue 1.

Correspondant de la radio à Marseille, Florent Germain a discuté avec des proches de Jorge Sampaoli sur ce sujet. « Lors des échanges avec l’OM, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a fait savoir au club marseillais qu’il est prêt à relever ce challenge à l’OM, et qu’il "veut venir à Marseille", pour reprendre précisément les termes de son représentant », précise le journaliste. Celui que l’on présente comme un fils spirituel de Marcelo Bielsa est cependant très clair, il n’arrivera éventuellement à l’Olympique de Marseille qu’une fois sa saison terminée avec le club brésilien qu’il dirige, soit à la fin du mois de février. Une volonté qui colle bien avec le souhait d'Eyraud et de Longoria lesquels veulent prendre leur temps avant de trancher pour le poste d'entraîneur de l'OM.