OM : Milik débarque, Thauvin expédié à Naples ?

A la recherche d’un joueur offensif au mercato hivernal, l’OM a quasiment bouclé la venue d’Arkadiusz Milik pour 11,5 ME bonus compris.

Un joli coup de la part de Pablo Longoria, en passe de s’attacher les services d’un attaquant de stature internationale ayant évolué au Bayer Leverkusen, à l’Ajax Amsterdam et au Napoli. Au placard depuis six mois en raison de son refus de prolonger à Naples, l’international polonais a du temps à rattraper, lui qui souhaite impérativement se relancer dans l’optique de l’Euro 2021. Sauf improbable retournement de situation, ce deal va aboutir pour le plus grand bonheur des supporters de Marseille. Sur le papier, son association avec Thauvin et Payet semble prometteuse. Encore faudrait-il qu’il puisse jouer avec les deux internationaux français à Marseille, ce qui n’est pas encore certain à 100 % selon Calcio Mercato.

Et pour cause, le média italien croit savoir que Jacques-Henri Eyraud ne serait pas totalement opposé au transfert de Florian Thauvin au mercato hivernal afin d’éviter un départ pour zéro euro au mois de juin. Cela tombe bien, Naples est intéressé de longue date par le profil du natif d’Orléans. Les négociations pour Arkadiusz Milik prouvent que les relations sont plutôt bonnes entre Naples et Marseille… de quoi envisager un départ de Florian Thauvin du côté de la Campanie dès le mois de janvier ? Ce n’est pas encore la tendance, mais cette hypothèse ne peut être écartée à ce stade du mercato hivernal selon le média, qui confirme l’intérêt très concret de Naples à l’égard de Florian Thauvin, auteur 6 buts et 9 passes décisives depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. Reste maintenant à voir quelle somme Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria attendent pour libérer Florian Thauvin, dont la prolongation à Marseille semble assez utopique, bien que le dirigeant espagnol maintienne le contact avec Jean-Pierre Bernès…