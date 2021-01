OM : Droit au miracle, le fiasco Thauvin évité ?

Dans : OM.

Ce week-end, TF1 faisait voler en éclats les derniers espoirs des supporters de l’OM en expliquant que Florian Thauvin allait quitter le club librement cet été.

En fin de contrat dans six mois, le champion du monde n’a toujours pas trouvé d’accord avec l’Olympique de Marseille afin d’y prolonger son contrat. Vexé par le manque de considération des dirigeants à son égard, Florian Thauvin envisage plus que jamais un départ libre vers un club européen alors que Séville, l’AC Milan, Rome ou encore l’Atalanta Bergame surveillent ses prestations. De nouveau décisif à l’occasion du Trophée des Champions contre le PSG mercredi, « Flotov » est toutefois l’un des dossiers prioritaires de Pablo Longoria à Marseille selon Le 10 Sport, qui indique que le nouveau directeur sportif du club tente de rattraper l’inactivité d’Andoni Zubizarreta dans ce dossier.

Grâce à Pablo Longoria, un ultime espoir de prolonger Florian Thauvin sur le buzzer existe à Marseille. Pour l’heure, la tendance est toujours à un départ du natif d’Orléans, mais le dirigeant olympien jetterait actuellement toutes ses forces dans la bataille afin de convaincre Florian Thauvin et son agent Jean-Pierre Bernès. Une proposition officielle aurait même été transmise au meilleur buteur de l’Olympique de Marseille. Celle-ci est encore éloigné des exigences financières de de l’attaquant de l’Equipe de France, mais les discussions se poursuivent et en interne, on croit réellement Pablo Longoria capable de réaliser un miracle. Il faudra toutefois que l’Espagnol ait l’appui de Frank McCourt, qui aura bien évidemment le dernier mot dans ce dossier alors que Florian Thauvin n’est plus très loin d’être le joueur le mieux payé de l’effectif après le départ de Kevin Strootman et le lissage du salaire sur plusieurs années de Dimitri Payet.