OM ‍: Comme Tudor, Marcelino a flashé sur Balerdi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Régulièrement cité parmi les possibles partants, Leonardo Balerdi ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le défenseur central entre totalement dans les plans du nouvel entraîneur Marcelino qui, à l’image de son prédécesseur Igor Tudor, apprécie beaucoup les qualités de l’Argentin.

Actif et efficace dans son recrutement, l’Olympique de Marseille espère aussi conclure des ventes d’ici la fin du marché des transferts. Le club phocéen ne se contentera pas de celle imminente de l’ailier Cengiz Ünder à Fenerbahçe. Compte tenu de l’embouteillage dans l’entrejeu, un milieu de terrain comme Mattéo Guendouzi ou Valentin Rongier ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Quant à la charnière centrale, si l’on excepte le départ du polyvalent Sead Kolasinac en fin de contrat, rien ne devrait changer, pas même en ce qui concerne Leonardo Balerdi. L’Argentin fait partie des belles valeurs marchandes de l’effectif et son départ ferait du bien aux finances olympiennes, ainsi qu’au moral des supporters qui l’ont énormément critiqué la saison dernière.

Les fidèles du Vélodrome ne comprenaient pas pourquoi l’ancien entraîneur Igor Tudor lui accordait une telle confiance. Autant dire que les fans ne seront pas ravis d’apprendre que Marcelino partage l’avis de son prédécesseur. En effet, le média Foot Mercato confirme ses informations selon lesquelles l’entraîneur marseillais souhaite conserver Leonardo Balerdi. Le technicien, apparemment fan du défenseur central, lui aurait assuré qu’il comptait bien sur lui.

Les supporters devront s'y faire

La direction devrait donc suivre les recommandations de son nouveau coach. Et sauf énorme proposition, l’international argentin ne bougera pas. Des clubs ont tout de même tenté des approches cet été. Le Marseillais sous contrat jusqu’en 2026 a eu des touches en Angleterre et en Espagne. A priori, ces pistes n’iront pas plus loin et les supporters devront peut-être se préparer à revoir Leonardo Balerdi dans le onze de départ.