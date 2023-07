OM ‍: Michy Batshuayi de retour, une décision radicale ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A moins d’une surprise, Pierre-Emerick Aubameyang va s’engager avec l’OM, qui cherche un autre attaquant pour compléter sa ligne offensive. Ce second renfort en attaque ne sera pas Michy Batshuayi.

Malgré la lenteur des discussions entre l'Olympique de Marseille et Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a de grandes chances d’être la troisième recrue du mercato estival à Marseille après Geoffrey Kondogbia et Renald Lodi. Un renfort de poids pour Marcelino en attaque, mais le coach espagnol en veut encore davantage. Une seconde recrue est espérée en attaque et ces derniers jours, Pablo Longoria et Javier Ribalta tentent le tout pour le tout dans le dossier Iliman Ndiaye, qui aurait finalement pris la décision de rester à Sheffield United malgré des discussions très avancées avec l’OM.

Selon la presse turque, le club olympien a également sondé Michy Batshuayi, qui sort d’une saison à plus de 20 buts avec Fenerbahçe. Également cité dans le viseur du RC Lens, l’international belge a connu Marseille entre 2014 et 2016 pour un total de 33 buts. La piste ne faisait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux, mais globalement, les supporters de l’OM étaient plutôt emballés à l’idée de retrouver leur ancien attaquant de 29 ans. A en croire les informations de La Provence, il est toutefois improbable de revoir le natif de Bruxelles sous le maillot bleu et blanc de l’Olympique de Marseille.

L'OM n'est pas intéressé par Michy Batshuayi

En effet, le quotidien provençal dévoile dans son édition du jour que Michy Batshuayi n’est pas une piste creusée par Pablo Longoria et ses équipes durant ce mercato estival. Rien de vraiment étonnant dans la mesure où Marcelino ne garde pas un souvenir impérissable de sa cohabitation avec Batshuayi à Valence lors de la saison 2019-2019. Sous les ordres de l’actuel coach de l’OM, le Belge avait peu joué et avait terminé le championnat avec seulement 3 buts au compteur. Dès lors, il paraissait improbable de revoir Batshuayi sous les ordres de Marcelino.