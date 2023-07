162 buts en Europe, l'OM propose 11 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est en quête de renforts offensifs, et l'échec de négociations avec Sheffield United pour Ndiaye remet la pression sur Pablo Longoria. En Turquie on affirme que l'OM est revenu sur un joueur que les supporters phocéens connaissent bien.

Sept ans après avoir quitté l’OM pour Chelsea, moyennant 39 millions d’euros, Michy Batshuayi pourrait faire son retour au Vélodrome sous le maillot de Marseille. Ce scénario un peu fou, puisque depuis ces deux saisons passées en Provence, l’attaquant international belge a joué pour 6 clubs différents, c’est un média turc qui l’envisage. Ce lundi, SonDakika, annonce sans détour que Pablo Longoria a proposé 11 millions d’euros à Fenerbahçe pour Michy Batshuayi. Cependant, cette proposition de l’Olympique de Marseille a été refusée, le club stambouliote voulant 15 millions d’euros pour céder l’attaquant de 29 ans, auteur de 20 buts la saison passée toutes compétitions confondues. Michy Batshuayi est arrivé en septembre dernier à Fenerbahçe moyennant 3,5 millions d’euros, et il n’a plus qu’un an de contrat avec les Kanaryalar.

Michy Batshuayi à Marseille, l'incroyable retour

Dans ce dossier, et toujours selon la même source, l'Olympique de Marseille ne serait pas le seul club de Ligue 1. En effet, le RC Lens et Lille seraient également venus au renseignement concernant la possibilité de recruter Michy Batshuayi. Durant ces deux saisons à l'OM, l'attaquant international des Diables Rouges avait marqué 26 buts, et il n'a jamais caché qu'il était toujours supporter de Marseille, relayant parfois les infos venues du club phocéen. En 2020, alors que l'Olympique de Marseille cherchait un attaquant supplémentaire pour épauler Dario Benedetto, mais le salaire que touchait le joueur, qui était encore à Chelsea, avait finalement fait renoncer l'OM. Trois ans plus tard, le buteur a désormais un salaire moindre, mais Fenerbaçe se montre gourmand et probablement trop si cette rumeur est sérieuse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michy Batshuayi (@mbatshuayi)

Si l'idée peut faire sourire, il faut tout de même rappeler que le joueur belge a marqué 162 buts dans sa carrière, sans compter les 27 marqués lors de ses 51 sélections avec son pays. Autrement dit, Michy Batshuayi est du genre efficace. L'Olympique de Marseille ayant démontré avec Alexis Sanchez qu'il était possible de briller en Ligue 1 sans un temps d'adaptation, l'hypothèse d'un retour du natif de Bruxelles n'est peut-être finalement pas une dinguerie totale.