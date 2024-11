OM ‍: Benatia lance l'opération Badiashile à Marseille

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Alors que l'Olympique de Marseille doit absolument renforcer son secteur défensif, Mehdi Benatia aurait coché le nom de Benoît Badiashile, en manque de temps de jeu à Chelsea et qu'il aimerait relancer.

Après Adrien Rabiot, un nouvel international français pourrait débarquer à l'Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison et après un mercato colossal réalisé par le tandem Mehdi Benatia – Pablo Longoria l'été dernier, l'OM n'est pas du tout satisfait de son secteur défensif. Dans le système de jeu préférentiel de Roberto De Zerbi, il faut que les défenseurs en place donnent plus de leur personne et participent davantage au jeu. Des qualités que n'ont pas forcément les joueurs actuellement au club. Pour cela, Benatia souhaiterait offrir à son entraineur un international français en difficulté dans son club, Benoit Badiashile.

Benoit Badiashile, nouvelle folie de l'OM ?

Selon les informations de Jeunes Footeux, Mehdi Benatia aurait coché le nom de Benoit Badiashile pour un recrutement dès cet hiver. Alors que son profil plait particulièrement en interne, il pourrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat dès l'ouverture du mercato hivernal 2025. Formé à Monaco, le défenseur central de 23 ans évolue désormais à Chelsea. Alors qu'il avait effectué des débuts prometteurs, lui qui était dans une bonne dynamique sur le Rocher, la suite n'a pas été à la hauteur des attentes.

Désormais considéré comme un joueur de rotation dans l'effectif d'Enzo Maresca, il aurait tout intérêt à réfléchir à une porte de sortie. Un transfert est inenvisageable au regard de l'investissement placé en lui par Chelsea. Toutefois, l'option du prêt est tout à fait plausible. Reste à savoir si l'intérêt est bien réel ou s'il n'est qu'intox. En attendant, il est certain qu'un Benoit Badiashile au top de sa forme s’intégrerait facilement dans la formation de Roberto De Zerbi.