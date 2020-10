OM : McCourt lâche du pouvoir, Eyraud en danger ?

Dans : OM.

Cet été, le nom de Frank McCourt a fait couler beaucoup d’encre à l’Olympique de Marseille, une vente potentielle vente du club ayant été au cœur des discussions.

Durant de longues semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi ont occupé la scène médiatique afin de forcer la main à Frank McCourt. Mais l’homme d’affaires américain n’est pas un homme qui se laisse dicter ses choix par presse interposée. Bien décidé à profiter des recettes télévisuelles de la Ligue des Champions et du montant des nouveaux droits TV de la Ligue 1, le Bostonien a refusé de vendre l’OM à l’homme d’affaires tunisien. Il continue ainsi de s’appuyer sur sa garde rapprochée pour diriger le club. Un constat d’autant plus valable depuis le 30 septembre dernier, selon les informations obtenues par Football Club de Marseille.

« En effet, au cours d’une réunion documentée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Jeffrey Ingram a été nommé Directeur Général Délégué d’Éric Soccer » dévoile le média, qui rappelle qu’Eric Soccer est la holding qui contrôle l’Olympique de Marseille. Et de poursuivre « Ce qui a donc changé depuis le 30 septembre 2020 c’est que tous les pouvoirs décisionnaires ne sont plus trustés par McCourt puisque Jeffrey Ingram récupère le poste de Directeur Général Délégué. Président de McCourt LP, et nommé en 2016 au sein du directoire de la SASP OM, Ingram est un homme de confiance du milliardaire ». Reste maintenant à voir si ce fameux Jeffrey Ingram aura un rôle opérationnel au sein de l’Olympique de Marseille, alors que Jacques-Henri Eyraud occupe toujours le poste de président et que Pablo Longoria a été nommé durant l’été directeur du football…