OM ‍: Mbemba, la menace saoudienne plane toujours

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine, Pablo Longoria a assuré face à la presse que Chancel Mbemba allait rester à l’OM. Mais le défenseur congolais de Marseille est toujours courtisé par l’Arabie Saoudite en ce mois d’août.

Interrogé sur la situation de Chancel Mbemba lundi à l’occasion de la présentation à la presse de la dernière recrue en date Iliman Ndiaye, le président marseillais Pablo Longoria a été très clair. « Quelques clubs étaient intéressés pour Chancel Mbemba à la mi-juillet. Mais après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous » a fait savoir le président de l’Olympique de Marseille. Courtisé par l’Arabie Saoudite au mois de juillet, l’international congolais serait donc parti pour rester à Marseille, malgré un déclassement assez incompréhensible depuis la fin de saison 2022-2023.

🚨🚨| وفقا لـ @h_ta77 :



الشباب يقدم عرض رسمي للاعب شانسيل مبيمبا وبأنتظار موافقة نادية . pic.twitter.com/BbN55WWXRQ — عـين الشـباب (@3eanalshabab) August 8, 2023

Brutalement mis sur le banc par Igor Tudor qui en avait fait un taulier lors des six premiers mois, Chancel Mbemba ne semble pas avoir plus de crédit aux yeux de Marcelino, qui ne l’a titularisé lors d’aucun match amical.Le choc de ce mercredi soir en Ligue des Champions contre le Panathinaïkos nous en dira plus dans un contexte où les médias saoudiens insistent avec l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Chancel Mbemba. D’après @3eanalshabab, le club d’Al-Shabab est toujours sur les rangs pour accueillir l’ancien capitaine du FC Porto d’ici le 31 août.

Longoria a fermé la porte à Mbemba, mais...

S’il ne parvient pas à renverser la situation et à retrouver sa place de titulaire à Marseille au détriment de Samuel Gigot ou de Leonardo Balerdi, nul doute que Chancel Mbemba pourrait considérer une offre lucrative émanant de l’Arabie Saoudite. Du côté de l’état-major de l’OM, on sera néanmoins inflexible avec l’objectif de réaliser une grosse plus-value pour ce joueur recruté à zéro euro en provenance du FC porto. L’objectif de Pablo Longoria en cas de vente est de récupérer au minimum 15 millions d’euros et réaliser l’une des plus grosse plus-value de l’histoire récente du club phocéen.