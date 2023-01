OM : Matteo Guendouzi transféré, la décision radicale d'Aston Villa

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À 5 jours de la fermeture du mercato hivernal, l'OM est encore en train de boucler les arrivées des derniers renforts offensifs. Les Phocéens sont également très attentifs sur le dossier de Matteo Guendouzi, très courtisé par Aston Villa et Unai Emery. Les Villans ont pris une décision concernant le milieu de terrain français.

Revenu sur un banc de Premier League, à Aston Villa, Unai Emery a remis le club anglais sur de bons rails en Angleterre. Les Villans ne sont qu'à 3 points de la sixième place. Si accrocher une place européenne à la fin de la saison semble difficile à réaliser, Aston Villa souhaite poser les bases pour être un sérieux concurrent à l'Europe la saison prochaine. Afin de redorer le blason du club de Birmingham, les dirigeants anglais sont prêts à être très actifs durant le marché des transferts. L'une des priorités d'Aston Villa est Matteo Guendouzi. Le milieu de l'OM a déjà évolué sous les ordres d'Unai Emery à Arsenal. Le technicien espagnol rêve de faire revenir Guendouzi dans le championnat anglais cet hiver. Mais l'ancien coach du PSG a compris que Marseille et Longoria ne lâcheraient rien, et a définitivement abandonné l'idée de faire signer l'international dans les prochains jours.

Aston Villa temporise mais n'oublie pas Guendouzi

Selon les informations du Birmingham Mail, Aston Villa compte bien recruter Matteo Guendouzi mais va passer à l'action cet été. Vu l'importance du joueur de 23 ans à l'OM, les négociations seront rudes entre Marseille et la formation anglaise. Les Villans préfèrent se concentrer sur le championnat et retenter leur chance lors du mercato estival. D'autant que l'OM a également de nombreux objectifs à remplir avec un titre à aller chercher en Coupe de France et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions à décrocher en Ligue 1. Matteo Guendouzi est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif marseillais, Villa devra se montrer persuasif. Un départ cet été, qui laisserait du temps à Marseille pour le remplacer est plus probable que lors des prochains jours. Guendouzi reste la priorité d'Unai Emery et d'Aston Villa.