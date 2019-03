OM : Rolando pense déjà au mercato, loin de Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Recruté au FC Porto lors du mercato 2015, Rolando passe ses derniers mois à l'Olympique de Marseille, le contrat du défenseur portugais s'achevant en fin de saison. Mais à 33 ans, Rolando n'a pas l'intention d'arrêter là sa carrière, et ce dimanche dans un très long entretien accordé à Tribuna Expresso, le joueur évoque son avenir de footballeur. Un avenir qui ne sera pas obligatoirement en Europe, Rolando ayant l'intention de profiter pleinement de ses dernières années de footballeur, sans se mettre une pression excessive sur les épaules comme cela est le cas à l'OM ou dans ses clubs précédents.

« Mon avenir ? Je n'ai encore rien décidé, car je sais que c’est la pire des façons de le préparer. L’année dernière, j’avais tout préparé dans la tête et au dernier moment je me suis blessé. C'est pourquoi je préfère me concentrer sur cette fin de saison à l’OM, même si mon agent reçoit des propositions. On verra ce qui se passe à la fin de la saison, puis je prendrai une décision sereinement. Si je reviens au Portugal, honnêtement, ce ne sera qu'au FC Porto ou à Belenenses (...) Mais pour l’instant, mon idée n’est pas de retourner au Portugal. J'ai envie de découvrir quelque chose de différent au cours des deux ou trois prochaines années avant de terminer ma carrière. Un championnat où je peux prendre un peu de plaisir. Il arrive un moment où les choses deviennent trop sérieuses, au point même de perdre ce plaisir (...) Je veux retrouver ce plaisir, dans un endroit où j'ai moins de pression et où le plus gros souci est de jouer au ballon.Tout est ouvert, l’Asie ou même les Etats-Unis, mais ce sera un lieu où les gens apprécient encore le football », a confié Rolando, visiblement un peu trop sous pression à l'Olympique de Marseille et en Europe. Reste à trouver le challenge qui lui conviendra.