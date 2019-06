OM : Marseille se fait utiliser pour ce buteur, c'est le jeu du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sur la même longueur d’onde, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas ont convenu que la priorité de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts était le recrutement d’un attaquant afin de combler le départ de Mario Balotelli. Une short-list a été dressée par les deux hommes et dans celle-ci, on y retrouvait Patrick Schick, que Marseille souhaitait récupérer en prêt en provenance de l’AS Roma. Cette piste devrait néanmoins être laissée à l’abandon puisque selon un dirigeant marseillais, interrogé par Le Phocéen, elle est bien trop onéreuse pour le cinquième de Ligue 1…

« Ce n'est absolument pas dans nos moyens, ne serait-ce qu'avec son salaire. Schick, c'est vrai, on a essayé de le faire venir deux fois. La première fois c'était en 2017, alors qu'il commençait à briller avec la Sampdoria de Gênes. Mais ça n'avait pas pu se faire et la Juve était arrivée derrière avec beaucoup trop d'argent pour nous. Et l'an dernier, Andoni Zubizarreta a sondé Monchi car il y avait beaucoup de monde en attaque à la Roma pour voir s'il était possible de le récupérer en prêt. Mais ils n'ont pas voulu. Forcément, du côté de ses conseils, cela doit être intéressant de dire que l'OM est toujours dessus pour faire monter les enchères. Mais ce n'est pas la réalité » a confié ce dirigeant marseillais. La quête de l’oiseau rare en attaque continue, et elle risque de durer un moment.