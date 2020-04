OM : Alvaro signe à Marseille, son prix est décoiffant

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par Villarreal en juillet dernier, Alvaro Gonzalez fait l’unanimité à l’OM où il s’est imposé comme un leader naturel.

Utilisé à 24 reprises toutes compétitions confondues par André Villas-Boas cette saison, l’Espagnol a étonné les supporters phocéens grâce à son leadership et à sa régularité. Au côté de Duje Caleta-Car, il forme un duo efficace qui contribue largement à la défense de fer de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison. C’est donc sans surprise que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont lever l’option d’achat du défenseur de Villarreal dès l’ouverture du prochain mercato, selon les informations obtenues par AS.

Un gros coup de Zubizarreta

Le journal madrilène est très précis en dévoilant notamment le prix d’achat d’Alvaro Gonzalez pour l’Olympique de Marseille. Et à la surprise générale, le club phocéen ne devrait pas payer plus de 4 ME pour obtenir le renfort du défenseur central espagnol de 30 ans. Il s’agit là de la fourchette basse des estimations des différents médias espagnols, qui indiquaient au moment de la signature d’Alvaro à l’OM que son prix définitif d’achat pourrait osciller entre 4 et 8 ME selon son nombre de matchs à l’Olympique de Marseille. Malgré une utilisation intensive, Marseille va donc réaliser le premier très gros coup du mercato en recrutant Alvaro pour une somme dérisoire.

Cela comblera assurément de bonheur le principal intéressé, lequel déclarait il y a quelques semaines qu’il souhaitait impérativement rester à Marseille. « Il y a encore une clause mais oui, je suis sûr que je vais rester. Je me sens bien au club, on s’est mis d’accord ensemble pour que je reste la saison prochaine. Je voulais avoir un avis en plus, et Azpilicueta ne m’en a dit que du bien. Il m'a dit que c’était un grand club, même s’il venait de connaître plusieurs saisons difficiles. Des fans géniaux, avec un Vélodrome impressionnant. Il ne m’a pas menti » se réjouissait par avance Alvaro Gonzalez, qui devrait signer un contrat de trois ans en faveur de l’Olympique de Marseille dès l’ouverture du mercato.