OM : Marseille sauvé par Thauvin, Villas-Boas calme le délire

Dans : OM.

Indisponible durant six mois en raison d’une opération à la cheville, Florian Thauvin a signé son retour de blessure la semaine dernière avec l’OM contre Amiens au Vélodrome.

Un soulagement pour André Villas-Boas, lequel compte sur la technique et l’efficacité de l’international français dans le money-time du championnat. Néanmoins, le retour de Florian Thauvin au top de sa forme va prendre du temps selon le technicien portugais. Présent en conférence de presse en cette fin de semaine, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a clairement fait comprendre aux fans de l’OM que l’ancien attaquant de Bastia ne serait pas de retour à 100 % avant plusieurs semaines. Le staff médical de Marseille va cependant pouvoir profiter de l’interruption de la Ligue 1 jusqu’à nouvel ordre pour permettre à Florian Thauvin d’effectuer une réelle préparation physique…

« Son dernier match complet, je pense que c'était avec la France. Ça fait longtemps qu'il ne joue pas... Quand vous retournez à la compétition à cette période, les équipes sont bien physiquement, et les automatismes sont en place, ce n'est pas qu'une question de physique. Alors ça va prendre du temps, je pense... Actuellement, après chaque séance d'entraînement il se sent fatigué encore. Ça va revenir petit à petit, mais si on considère qu'une pré-saison c'est environ six semaines, il va falloir patienter » a indiqué André Villas-Boas, pour qui Florian Thauvin est encore très loin de son meilleur niveau physique. Si le match contre Montpellier avait été maintenu à samedi après-midi, il est d’ailleurs évident que l’international tricolore aurait de nouveau pris place sur le banc des remplaçants de l’OM.