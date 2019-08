OM : Que fait-il encore à l'OM ? Il conseille à Thauvin de partir

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par le FC Valence au mercato, Florian Thauvin a désormais toutes les chances de rester une saison supplémentaire à Marseille.

Et pour cause, le club espagnol n’est désormais plus certain de vendre Rodrigo à l’Atlético de Madrid, ce qui signifierait que la piste Thauvin serait abandonnée. Assurément, voir Thauvin une saison de plus à Marseille, qui ne joue pas la coupe d’Europe, serait décevant pour Pierre Bouby. Interrogé sur la Chaîne L’Equipe, le chroniqueur estime qu’il serait intéressant de voir le champion du monde 2018 évoluer dans un autre championnat majeur.

« Thauvin doit-il rester à l’OM ? Non, pour sa progression personnelle. Ça fait un moment qu’il est à Marseille. Je pense qu’il a fait le tour. L’an dernier, il a fait une très bonne saison, mais pas aussi bonne que celle d’avant. Ça lui ferait du bien de voir un autre championnat, de voir autre chose pour se donner de nouveaux défis. Il est en équipe de France, mais je reste convaincu qu’il peut encore progresser. Avoir de nouveaux challenges, c’est le meilleur moyen de se fixer de nouveaux objectifs et de partir sur autre chose » a indiqué l’ancien joueur de l’US Orléans, persuadé que pour son évolution et sa carrière, Florian Thauvin serait bien inspiré de faire ses valises au mercato.