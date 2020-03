OM : Thauvin est de retour, Dugarry a une crainte XXL

Dans : OM.

Six mois après son opération de la cheville, Florian Thauvin a effectué son grand retour avec l’OM face à Amiens vendredi soir au Vélodrome (2-2).

Un retour qui va faire du bien à André Villas-Boas, lequel est contraint de bricoler au poste d’ailier droit depuis le début de la saison, et encore plus depuis deux semaines avec l’absence de Nemanja Radonjic. Face à Montpellier samedi après-midi, le Portugais pourra de nouveau compter sur Thauvin, mais également sur le retour du Serbe, opéré d’une pubalgie après la victoire à Lille. Deux bonnes nouvelles, à condition de bien gérer les temps de jeu de chacun. Et concernant Florian Thauvin, engagé dans une véritable course contre la montre pour disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France, cela peut poser des problèmes selon Christophe Dugarry, interrogé à ce sujet sur RMC.

« C’est bien de revoir un très bon joueur de football sur le terrain. J’espère qu’il n’aura pas de rechute avec sa blessure à la cheville, parce que je trouve que c’est beaucoup six mois pour une cheville. Attention, si l’objectif de Thauvin c’est d’aller à l’Euro il va lui falloir du temps de jeu. Il va falloir se précipiter en mettant la pression à son coach, pour avoir ce temps de jeu nécessaire. Tu es dans un sprint final je ne sais pas si Villas-Boas peut se permettre de faire jouer Thauvin alors qu’il n’est pas à 100 %, il y a un équilibre à trouver. Il y a eu de la tension entre Payet et Thauvin avant, j’espère que cela ne va pas dérégler le groupe » a commenté l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille et de l’Equipe de France. Reste maintenant à voir si André Villas-Boas sera tenté de rapidement titulariser Florian Thauvin afin de lui redonner du rythme, au risque de faire jouer un attaquant loin d’être à 100 %...