OM : Marseille s’embourbe, un seul joueur sort du lot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Accroché à Lorient dimanche soir (0-0), l’OM s’embourbe mais peut heureusement compter sur un Pau Lopez en très grande forme.

Après le match nul au Vélodrome contre Montpellier la semaine dernière, l’Olympique de Marseille se devait d’enchaîner avec une neuvième victoire de suite à l’extérieur pour rester au contact de Lens, qui avait gagné plus tôt dans le week-end. La mission a été un échec pour l’équipe d’Igor Tudor, qui glisse à la troisième place après son nouveau match nul, cette fois sur la pelouse de Lorient. L’OM compte toujours trois points d’avance sur Monaco mais les Sang et Or ont pris deux points d’avance sur Marseille, une mauvaise nouvelle pour les coéquipiers d’Alexis Sanchez.

Pau Lopez maintient l'OM dans la course au podium

Dans cette période de méforme flagrante, plusieurs joueurs donnent l’impression d’être à bout de souffle à l’image d’Ünder, Guendouzi, Rongier, Veretout ou encore Clauss et Nuno Tavares. Un joueur en revanche sort du lot en la personne de Pau Lopez, excellent dimanche soir au Moustoir pour repousser les assauts de Bamba Dieng et des autres attaquants du FC Lorient. Dans son édition du jour, La Provence en fait indiscutablement l’homme du match du côté de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Sa parade sur la tentative de Bamba Dieng à la 63e a été capitale. Un vrai bel arrêt puisque la frappe était précise, puissante et soudaine, le Sénégalais tirant rapidement en pivot. Après Rennes puis Reims, c'est un nouveau déplacement réussi pour l'Espagnol. Il permet à son équipe de rester dans le coup pour la lutte à la 2e place » salue le quotidien marseillais, habituellement très critique à l’égard des joueurs de l’OM mais qui souligne cette fois l’excellente prestation de Pau Lopez. Le gardien espagnol a par ailleurs été désigné comme le meilleur joueur marseillais du match par L’Equipe.

Le meilleur joueur de l'OM sur la forme du moment

« Il n'a pas été débordé au cours de la première période mais il est resté vigilant comme sur cette frappe de Faivre (21e) et son jeu au pied a été fiable pour initier les relances de son équipe. Décisif ensuite pour détourner une frappe de Dieng (63e), il a parfaitement lu le jeu pour couper des actions lorientaises brûlantes (89e) » a salué le quotidien national avec un excellent 7/10. Au contraire, L’Equipe s’est montré sans pitié avec Guendouzi, Ünder et Balerdi, les trois joueurs les moins bien notés. Dimanche prochain, l’OM accueillera Troyes au Vélodrome. Avec une obligation : gagner pour repasser devant Lens, qui se rend au Parc des Princes. Une excellente opération est à faire… à condition de retrouver le chemin de la victoire.