OM : Thauvin direction Milan ? Grazie Paolo Maldini

Dans : OM.

Buteur face au FC Nantes, Florian Thauvin est revenu sur l'intérêt du Milan AC et les éloges de son directeur technique Paolo Maldini.

Grâce à son but contre Nantes samedi après-midi, Florian Thauvin est entré un peu plus dans l'histoire de l'OM. Une performance qui n'est sans doute pas passée inaperçue du côté de Milan. Depuis plusieurs jours, la presse italienne fait écho d'un intérêt grandissant de la part du Milan AC pour l'ailier marseillais. Au micro de Telefoot, Paolo Maldini, légende du football italien et directeur sportif du club a même confirmé que le Français était une option intéressante. Le transalpin en a même profité pour faire l'éloge de Florian Thauvin. Des propos qui ont été relayés au champion du monde 2018, qui s'est exprimé après la victoire des siens contre Nantes (3-1).

« Ce sont des choses qui font plaisir, quand une légende du football parle si bien de vous. Cela m'a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir et je le remercie pour ça. Rien n'est encore décidé, acté. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire si je vais prolonger » a répondu le joueur de 27 ans. En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin serait dans le flou concernant son avenir et attendrait la fin des négociations avec Pablo Longoria, le directeur sportif de l'OM, pour se décider. Impliqué sur 9 buts en 10 matchs de championnat cette saison, le gaucher pourrait bien attirer de nombreux clubs. Une chose est sûre, le Milan AC fera partie de ces écuries prêtes à tout pour le recruter.