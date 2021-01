OM : Marseille rêve d'Harit, son salaire est ébouriffant

Dans : OM.

La venue d’Arkadiusz Milik ne marque pas la fin du mercato hivernal à Marseille, où plusieurs transferts sont encore attendus.

Courtisé par Aston Villa, le milieu de terrain Morgan Sanson est toujours sur le départ. Après la débâcle de l’OM à domicile contre Lens mercredi (0-1), André Villas-Boas a confirmé l’intérêt des Villans à l’égard de l’ancien Montpelliérain. Le coach portugais a toutefois précisé que l’offre d’Aston Villa était « pathétique », bien loin des exigences de Marseille qui réclame 18 ME pour vendre Morgan Sanson cet hiver. Toujours dans l’anticipation, le directeur sportif Pablo Longoria a ciblé plusieurs profils pour compenser un éventuel départ de son joueur. Le nom de Farid Boulaya a été évoqué, mais une autre piste plus onéreuse existe également en Allemagne selon Téléfoot.

A en croire le journaliste Simone Rovera, l’ancien directeur sportif du FC Valence cible Amine Harit. « Amine Harit est une piste possible pour l’Olympique de Marseille en cas de départ de Sanson. Schalke ouvert à un prêt, mais la piste est très compliquée vu le salaire du joueur. L’OM étudie quand même plusieurs options pour le milieu » a fait savoir le journaliste, pour qui Marseille ne sera pas en mesure de payer l’intégralité du salaire d’Amine Harit en cas de prêt de l’ancien Nantais en Provence. Avec 11 buts et 17 passes décisives en 86 matchs de Bundesliga sous les couleurs de Schalke 04, une équipe abonnée au fond du classement, le Marocain s’est imposé comme l’un des solides joueurs de Bundesliga. En ce sens, la piste est intéressante pour Marseille afin de compenser un éventuel départ de Morgan Sanson. Reste maintenant à voir quel est le montant du salaire d’Amine Harit et si Marseille trouvera un montage financier permettant de boucler l’opération…