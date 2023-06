Vente OM ‍: Les Saoudiens au travail à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La signature de Marcelino au poste d'entraîneur a été une douche froide pour certains supporters qui pensaient que l'OM allait s'offrir Zinedine Zidane et officialiser en même temps la vente à de riches investisseurs. Mais, tous leurs espoirs ne sont pas perdus.

Les tenants de la théorie de vente déjà actée ou imminente de la vente de l’Olympique de Marseille en étaient persuadés, si l’annonce du successeur d’Igor Tudor traînait en longueur c’est que dans les coulisses quelque chose se préparait. L’idée étant même que les repreneurs, venus d’Arabie Saoudite, se dévoilent en officialisant la venue d’un entraîneur de très grand luxe, puisque l’on parlait même de Zinedine Zidane.

La vente de l'OM aux Saoudiens toujours à l'étude

Alors, vendredi soir, quand l’OM a sorti son communiqué de presse confirmant la venue de Marcelino sur le banc marseillais, cette rumeur a volé en éclats. Cependant, tout n’est pas perdu, car Mohamed Henni, qui avait déjà mis le feu aux rumeurs il y a quelques semaines, a remis une couche sur le dossier de la cession du club de Frank McCourt. L'influenceur marseillais n'a aucun doute.

@henni_mo annonce une grosse surprise ce mercredi 28 juin lors de son live Twitch d’hier ainsi qu’un live demain sur l’OM pic.twitter.com/a3XleOePwI — Hazam (@Zam59760) June 24, 2023

Dans un live sur Twitch, Mohamed Henni a évoqué sa récente intervention sur le dossier de la vente de l'OM et il n'a pas fait volte-face, loin de là même. « Je sais que je vous ai annoncé Zidane à l’OM et les Saoudiens à l’OM. Mais, les gars, attention, rien n’est foutu. Les Saoudiens sont toujours sur l’OM, mais cela prend plus de temps que prévu. Ils sont en train de faire un business plan, de se projeter pour voir combien ils peuvent gagner avec le club. La vie de ma mère que je ne vous mens pas, c’est du sérieux. C’est du concret. J’ai un contact qui travaille à l’ambassade de France à Ryad. Si pour me croire vous voulez une rencontre avec Kacy Grine, alors moi je vous l’amène sur Twitch Kacy Grine », a précisé l'influenceur. Kacy Grine est présenté comme un conseiller très proche de Kingdom Holding Company, une société d'investissement dirigée par le Prince Al-Walid, dont la fortune est estimée à 19,1 milliards de dollars. On attend donc de le voir débarquer sur la chaîne de Mohamed Henni pour avoir de nouveaux détails. Ou pas.