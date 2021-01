OM : Sanson OK pour partir, Marseille fonce sur Boulaya

Dans : OM.

Le mercato de l’OM s’accélère. Après avoir bouclé la venue de Pol Lirola et le départ de Kevin Strootman, Pablo Longoria négocie trois autres dossiers.

Les prochaines heures risquent d’être mouvementées à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen devrait très vite accueillir son nouvel attaquant, l’international polonais Arkadiusz Milik. En parallèle, Pablo Longoria négocie un départ qui pourrait considérablement soulager les finances du club dirigé par Frank McCourt, à savoir celui de Morgan Sanson. Titulaire indiscutable l’an dernier et soumis à une concurrence plus forte depuis cet été (Cuisance, Gueye), l’ancien Montpelliérain est proche de s’engager en faveur d’Aston Villa. L’OM et les Villans espèrent boucler l’opération ce mardi pour une somme comprise entre 15 et 20 ME. Un accord a d’ores et déjà été trouvé entre Morgan Sanson et le club de Premier League selon TF1.

Au contraire de son prédécesseur Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien Pablo Longoria est le roi de l’anticipation. C’est ainsi que selon Foot Mercato, l’Espagnol a d’ores et déjà entamé des discussions avec le potentiel remplaçant de Morgan Sanson. Le média croit effectivement savoir que des négociations ont débuté entre le FC Metz et l’Olympique de Marseille pour le transfert de Farid Boulaya, excellent sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon dimanche soir à l’occasion de la victoire lorraine (0-1) face aux hommes de Rudi Garcia. Joueur plus offensif que Morgan Sanson, l’Algérien de 27 ans est davantage un meneur de jeu, mais ce profil plaît visiblement beaucoup à André Villas-Boas et à Pablo Longoria. En cette période de crise, Metz ne fermera pas la porte à double tour à son meilleur joueur, mais devrait réclamer entre 5 et 7 ME. Une somme que l’OM pourrait sortir grâce à l’économie du salaire de Strootman et le départ de Morgan Sanson…