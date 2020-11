OM : Marseille humilié, Rami cible directement Eyraud

Dans : OM.

Humilié en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est la cible de nombreuses critiques depuis la défaite à Porto mercredi soir.

Il faut dire que la formation d’André Villas-Boas est tout simplement ridicule depuis le début de la Ligue des Champions avec zéro point et zéro but marqué. Sur la pelouse de Porto mardi soir, la prestation des partenaires de Steve Mandanda a de nouveau été scandaleuse. Et tandis que certains s’acharnent sur les joueurs, d’autres estiment qu’André Villas-Boas est également responsable de ce fiasco européen. De son côté, Adil Rami a ciblé… Jacques-Henri Eyraud. Sur l’antenne de RMC, le champion du monde 2018 a pointé du doigt la responsabilité du président marseillais.

« On sent les joueurs impuissants. On ne peut même pas s’en prendre aux joueurs ou à l’entraîneur. Mais quand tu vois un club comme l’OM avec un président qui ne connaît pas le football, tu as l’impression que c’est du business. Je ne comprends pas. Tu rêves de Ligue des champions pendant des années et quand tu arrives, tu ne fais pas le recrutement qu’il faut et tu ne fais pas jouer tes recrues. C’est un truc de dingue. Pour être dans le monde du football, il faut être passionné, aimer le football. Quand les anciens présidents de l’OM aimaient le football, ça se voyait sur le terrain. L'équipe reflète aujourd’hui la direction, c'est une grande catastrophe. Il n'y a rien. C'est à l'image du président. Quand je vois l’équipe de l’OM, je ne comprends pas le projet. Tu vas en Ligue des champions pour quoi faire ? Quand tu vends Lucas Ocampos, un mec qui s’arrache sur tous les ballons, tu prends qui pour le remplacer ? Je n’ai pas vu de philosophie de jeu mardi » a pesté un Adil Rami totalement dépité, et qui semble avoir fait de Jacques-Henri Eyraud sa victime préférée depuis le début de sa carrière dans les médias. Un lien avec son licenciement pour faute grave en 2019 ?