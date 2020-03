OM : Marseille est nul au mercato, Dugarry casse l'ambiance

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une qualification qui impactera obligatoirement le mercato…

Dans l’obligation de vendre pour environ 50 ME afin de rentrer dans les clous du fair-play financier, l’Olympique de Marseille devra également recruter pour ne pas être ridicule sur la scène européenne. Deux raisons qui font du mercato estival de 2020 le mercato le plus important des dix dernières années à l’OM selon Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a collé une sacrée pression à André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, lesquels n’ont pas le droit à l’erreur selon lui.

« C'est le ciel bleu en ce moment à Marseille, on ne va pas leur enlever, mais il y a des moments difficiles qui s'annoncent. Et je pense que le prochain mercato - je leur souhaite de jouer la Ligue des Champions - sera le plus important des dix dernières années. Il ne faudra pas se rater, pas se tromper. J'espère que les erreurs accumulées ces deux, trois, quatre dernières années vont les aider (...) Il y a eu trop de mercatos ratés, trop de millions engloutis pour un résultat catastrophique aujourd'hui et qui va peut-être mener à une sanction financière, on en parle de plus en plus avec le fair-play financier. Il va falloir recruter des combattants, des mecs un peu à l'ancienne, de 29, 30, 31 ans, qui n'ont pas forcément joué la Ligue des Champions, mais qui auront une chance incroyable de la jouer et qui se mettront le cul par terre. Benedetto, Alvaro, des mecs comme ça » a conseillé Christophe Dugarry, pour qui l’Olympique de Marseille ne doit surtout pas céder à la mode du trading et du recrutement des très jeunes joueurs s’il veut bien figurer en Ligue des Champions. Reste à voir quelle sera la stratégie adoptée par le trio composé d’Eyraud, Zubizarreta et Villas-Boas…