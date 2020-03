OM : McCourt débarque, Villas-Boas est capable de tout plaquer !

Dans : OM.

Deuxième de Ligue 1 avec huit points d’avance sur Rennes, l’Olympique de Marseille réalise une saison inespérée sous la houlette de son entraîneur André Villas-Boas.

En juin dernier, la venue du technicien portugais n’avait pas provoqué un enthousiasme fou chez les supporters de l’Olympique de Marseille. Huit mois plus tard, le peuple olympien est totalement conquis par André Villas-Boas, dont la franchise est appréciée et dont le management fait l’unanimité en interne, ce qui lui permet de tirer 100 % de son groupe et d’être le dauphin incontesté du PSG depuis plusieurs semaines. Toutefois, rien n’est certain concernant l’avenir de Villas-Boas à Marseille car selon Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille, une réunion doit se tenir prochainement entre l’entraîneur de l’OM et sa direction concernant le mercato et les objectifs de la saison à venir.

Pour le journaliste, André Villas-Boas aime Marseille et s’y voit bien rester un an supplémentaire. Mais son avenir dépendra essentiellement de la feuille de route tracée par Frank McCourt, et cela pourrait bien mal se goupiller si jamais le Portugais voit un carnage arriver au mercato. « Cela devrait travailler très fort sur le mercato pendant la trêve internationale de fin mars. André Villas-Boas va rencontrer sa direction peut être avant le match contre le PSG… L’OM doit vendre pour 50 à 60 ME avant le 30 juin. Villas-Boas veut connaitre les intentions de l’actionnaire. La priorité c’est le fair-play financier. L’enjeu est de savoir comment l’OM va s’en tirer et est-ce que Villas-Boas sera rassuré par le discours de l’actionnaire. Ce n’est pas un problème de concurrence d’autres clubs pour Villas-Boas, car il n’est pas tenté d’aller voir ailleurs, il veut juste savoir si l’OM sera ambitieux pour jouer la Ligue des Champions. Il aime l’OM, cette aventure et ce vestiaire. Ils ont envie de vivre une aventure forte mais il veut un minimum de garanties » a expliqué Florent Germain, pour qui l’avenir d’André Villas-Boas à la tête de l’Olympique de Marseille est donc dans les mains d’un seul homme, à savoir Frank McCourt. L’Américain a une sacrée pression, quand on sait la folle cote d’amour des fans de l’OM pour AVB…